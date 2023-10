Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi | accoppiata di stile principesca

(Di martedì 17 ottobre 2023) La principessa die la figlia hanno preso parte alle celebrazioni 60esimo anniversario di Amade. L'una in blu e l'altra avvolta in una briosa fantasia, ad accomunare stilisticamente mamma e figlia è la scelta della medesima griffe

... se poi ad accompagnarli ci sono le rispettive madri, la principessadie Carole Bouquet , la serata glamour è presto fatta. L'ultima uscita pubblica del quartetto più chic del bel ...

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, metti una sera di gala con Carolina di Monaco e Carole Bouquet Vanity Fair Italia

Charlotte Casiraghi con mamma Carolina di Monaco, questioni di stile e… di somiglianza! OGGI

I due hanno partecipato alla cena per i 60 anni di Amade, charity fondata da Grace Kelly, e sono stati «scortati» dalle rispettive madri. Un insolito quartetto, che ha inevitabilmente catalizzato tutt ...Charlotte Casiraghi in abito Chanel esce finalmente dal suo guscio di tweed e look bon ton, stupendo il Principato con una stampa zebrata audace e sensuale. Insieme a Carolina di Monaco e il marito Di ...