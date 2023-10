Carfora Confimi a Fitto e De Luca | Zes Unica | ecco le priorità che dovrebbero guidarne l’attuazione

Leggi su ildenaro

(Di martedì 17 ottobre 2023) “Semplificare ed incentivare con vantaggi fiscali ed agevolazioni finanziarie tutti i settori economici e produttivi del Mezzogiorno è, sicuramente, un’idea affascinante ed ambiziosa, ma rischia di diventare utopistica ed irrealizzabile se si pensa di realizzarla d’improvviso”. Ad affermarlo è il presidente diIndustria Campania, Luigi. Intervenendo su quelle che sono, a suo parere le opportunità e le criticità legate alla creazione della Zona Economica Speciale (Zes)nel Mezzogiorno prevista dal Decreto Sud,ha evidenziato che “una centralizzazione improvvisa di tutte le procedure amministrative in un unico ufficio potrebbe creare ostacoli e non funzionare come previsto, generando addirittura maggiori disagi di quelli attuali”. “Questi problemi – ha spiegato – sono già riscontrabili ...