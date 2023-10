Carabinieri a Forio | Problemi Igienico-sanitari in Villaggio Turistico

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 17 ottobre 2023)di Ischia: Vigilanza turistica e scoperti coltelli nascosti da un turista svizzero durante i controlli Adi Ischia ihanno effettuato un servizio volto al monitoraggio dei flussi turistici in arrivo e in partenza dal porto commerciale. Controlli anche sulla sicurezza ambientale. Durante la serata i militari hanno denunciato un turista svizzero 63enne per porto illegale di armi. L’uomo, fermato lungo corso Francesco Regine, era in possesso di un coltello a serramanico lungo 20 centimetri custodito nella borsa a tracolla e di uno stiletto da 15 centimetri che l’uomo aveva nella tasca dei pantaloni. Durante le operazioni effettuate con il Nas, ihanno controllato una vico IV Fortino dove hanno ...