Caprile | l’agente fa chiarezza | qual è l’idea per il futuro

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 17 ottobre 2023) Eliaè stato uno dei colpi in prospettiva messi a segno dal Napoli, il portiere ex Bari è stato girato in prestito all’Empoli. Eliaè stata una delle note più liete in casa Bari la scorsa stagione, l’estremo difensore, da poco premiato come miglior portiere della Serie B 2022/2023, ha scelto Napoli per proseguire il proprio percorso di crescita, complice un piano ben preciso presentatogli dalla società partenopea. Il classe 2001, al momento del suo acquisto, avvenuto per circa 7 milioni, è stato girato in prestito all’Empoli, alla ricerca di un sostituto di Vicario, accasatosi al Tottenham e assoluta colonna portante delle ultime due salvezze toscane. L’impatto dicon la massima serie italiana è stato difficoltoso, prima l’incertezza all’esordio, costata il goal dello 0-1, rivelatosi poi decisivo nella sfida con ...