Capello | «Stasera la vedo difficile Il gap? E’ normale se succede questo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Fabioha parlato così in vista di Inghilterra-Italia, big match in programmaa Wembley: le dichiarazioni Fabioha così parlato a Rai Sport in vista di Inghilterra-Italia. LE PAROLE – «La. L’Inghilterra è messa bene in tutte le parti del campo, servirà una grande partita per fare risultato. Il? Se i migliori vanno a giocare in Inghilterra… Serve la fortuna di trovare dei talenti, un gruppo. Spalletti ct è un’ottima idea, dà dei valori a tutto ed è importante».