Capello | «Spalletti mi piace perché riesce ad entrare nella testa dei giocatori»

(Di martedì 17 ottobre 2023) Questa sera c’è Inghilterra-Italia, partita fondamentale per la qualificazione degli azzurri a Euro2024. A tal proposito Fabio, presente all’Ambasciata italiana a Londra, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tmw. L’ex allenatore di Milan e Real Madrid, ha parlato del momento azzurro e della sfida di Wembley di questa sera: «L’Inghilterra in questo momento ha grandi talenti, con un centrocampo fortissimo. Vedo qualche problemino in difesa, ma è una squadra molto forte e sarà un bel test per l’Italia».su Scamacca: «E’ un test per tutti, ma credo che Scamacca abbia bisogno di qualche partita in più. Ha giocato poco, ha bisogno di più partite vista la stazza. Ma credoabbia in mente qualcosa di interessante a livello psicologico, vuol vedere una reazione psicologica della squadra e questo è un punto fondamentale ...