Capello | «La forza di Spalletti è quella di riuscire ad entrare nella testa dei giocatori»

(Di martedì 17 ottobre 2023) Fabio, allenatore, ha parlato di Lucianoall’Ambasciata italiana a Londra in vista di Inghilterra-Italia Fabio, allenatore, ha parlato di Lucianoall’Ambasciata italiana a Londra in vista di Inghilterra-Italia. PAROLE – «? Ladiaddei, per questo mi piace. E poi mi piace questo simbolo di Italia, darea questa parola. Lo seguo con attenzione a livello tattico, ma provo gioia a sentire questo concetto.ha idee chiare, ha già capito il valore dei. Udogie l’ha visto giocare e gli è piaciuto. Di test ne ...

Per, Spalletti è il miglior commissario tecnico possibile in questo momento: " Laè quella di riuscire ad entrare nella testa dei giocatori, per questo mi piace. E poi mi piace questo ...

Nazionale, Capello: "Questa la forza di Spalletti. Sulla difesa dico..." La Lazio Siamo Noi

Capello: «Spalletti mi piace perché riesce ad entrare nella testa dei ... IlNapolista

Tra i presenti all'evento presso l'ambasciata italiana in occasione della sfida tra Inghilterra e Italia, in programma questa sera a Wembley, c'era anche Fabio Capello.A presentare il corso triennale in "Sport Management" ai ragazzi dell’università privata milanese UniLimec, l'ex allenatore di Juve e Milan Fabio Capello ...