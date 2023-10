Canone Rai | nuovo costo dal 2024 | si pagherà in bolletta

(Di martedì 17 ottobre 2023) IlRai non sarà più di 90 euro l’anno ma di 70 euro dale siin. Una delle tasse più odiate dagli italiani viene tagliata: ilRai non sarà più di 90 euro l’anno ma di 70 euro dal. E si tratta solo ”dell’inizio di un percorso virtuoso”

Nella manovra economica appena varata dal governo Meloni ha trovato spazio anche il taglio del, una delle tasse più odiate dagli italiani, che il prossimo anno scenderà da 90 euro a 70. Una misura annunciata in pompa magna dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini: ''C'è il ...

Zaki cacciato da Gaza, Fazio smetta col vittimismo e il canone Rai: quindi, oggi... ilGiornale.it

Per il 2024 il canone Rai viene tagliato, ma continua a rimanere in bolletta. Ecco quanto costerà e chi è esonerato dal pagamento.Con il cuneo 100 euro in più al mese per 14 milioni di italiani, decontribuzioni per le madri con più figli. Tre miliardi alla sanità. Pensioni, spunta Quota 104. Il canone Rai scende da 90 a 70 euro ...