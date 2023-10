Canone Rai 2024 | 70 euro ma sempre in bolletta | le novità della Legge di Bilancio

Leggi su leggioggi

(Di martedì 17 ottobre 2023) IlRairesterà in, se pur con un importo ridotto. Ad annunciarlo il ministro Giorgetti durante la conferenza stampa dopo il CdM che ha approvato il ddl diper il prossimo anno. Ilpasserà da 90 a 70, 7al mese per 10 mesi anziché i 9attuali, una riduzione di 20totali.”Un quarto delnon viene più pagato in”, queste le parole di Giorgetti, mentre il vicepremier Salvini ha poi precisato che lo sconto totale sarà di 20. Questo per ribadire l’impegno preso dal governo negli scorsi mesi per scorporare l’imposta nei prossimi anni, anche se non sono chiare le modalità con cui questo avverrà.Impegno ...