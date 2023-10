Israele schiera l'arma letale per Hamas: in campo ilTeheran è il sospettato numero per l'appoggio nel tremendo attacco di Hamas a Israele sabato 7 ottobre, anche se i miliziani hanno ...

Cannone laser Iron Beam, svolta storica per Israele. «È l'arma più sofisticata dell'esercito» ilmessaggero.it

Iron Beam, Israele schiera il cannone laser: abbatte missili e droni in 5 secondi. «È l'arma più sofisticata d ilmessaggero.it

Una svolta storica per Israele. Sarà schierato l'Iron Beam, il cannone laser in grado di abbattere missili, razzi e droni. Tradotto in italiano significa ...Giorni di fortissime tensioni in Libano per i militari della missione Unifil. Dopo il 7 ottobre ci sono state continue schermaglie e scontri reciproci sulla Blue Line: droni, lanci di ...