Cane lanciato da un’auto in corsa | lo sdegno degli utenti | ma per lui potrebbe già esserci una nuova famiglia

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Pubblicato il 17 Ottobre, 2023 L’Associazione Qua La Zampa Effe ha condiviso su Facebook un post choc in cui ha denunciato il maltrattamento subito da un cagnolino che sarebbe statodain. Il post è accompagnato da una foto del povero pelosetto che ha un evidente bernoccolo in testa, segno evidente di una brutta caduta o comunque di un colpo molto violento subito. Il post choc dell’associazione: “Vergogna!” “VERGOGNA!!!!da una auto in. Almeno così si vocifera perché certezze non ne abbiamo. Non è un bernoccolo, ma una frattura. È solo un cucciolo!!! Avrà mai una???” – così recita il post dell’associazione, nata circa 6 anni fa a Montesano sulla Marcellana, comune in provincia di Salerno di circa 6.000 abitanti con lo scopo di ...