Canale Lega Serie A | oltre al Milan altri 6 club dicono sì

(Di martedì 17 ottobre 2023) Sei giorni per decidere il da farsi. InA il punto di svolta è dietro l’angolo. Il tema, scottante, quello dei diritti tv dal 2024 al 2029: per le prossime cinque stagioni sportive. Da una parte un accordo con le tv (DAZN e Sky 2000) per una cifra intorno ai 940 milioni di euro a stagione (compresi i costi accessori) dall’altra il progetto di una media company interna alla. Dei ventiche oggi in Italia rappresentano la massima divisione professionistica del campionato di calcio, solamente in sei sono favorevoli a questa seconda soluzione: il, la Juventus, il Napoli, la Roma, la Fiorentina, il Bologna e la Salernitana. Secondo il presidente Danilo Iervolino, numero uno della Salernitana, la nascita di una “” di«sarebbe un grande ...

InSerie A l'illusione di essere arrivati a un punto di svolta è durata giusto qualche ora. Un accordo da 900 milioni di euro con le tv rischia di saltare miseramente. Sbattendo contro il veto di ...

L'edizione odierna di Repubblica torna sul tema dell'assegnazione dei diritti tv per la Serie A per il quinquennio che va dal 2024 al 2029. L'incontro di ieri non ...