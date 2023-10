Campagna Cirfood | ' formazione e innovazione chiave per guidare futuro'

(Di martedì 17 ottobre 2023) Roma, 16 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Lae l'comeperildella ristorazione. Il numero di lavoratori attivi diminuisce e questo ci impone di fare ristorazione in modo diverso grazie alla tecnologia. Con la generazione z abbiamo a che fare con persone native digitali e che utilizzano la tecnologia in un modo diverso dal nostro e, quindi, abbiamo bisogno di competenze per parlare con loro". A dirlo Marco, innovation & strategy director, intervenendo al 'Primo summit della ristorazione collettiva. nuovo codice appalti,del lavoro, numeri e tendenze dalla generazione z', organizzato oggi dapresso il centro di ricerca e...

A dirlo Marco, innovation & strategy director, intervenendo al 'Primo summit della ristorazione collettiva. nuovo codice appalti, futuro del lavoro, numeri e tendenze dalla ...

Campagna (Cirfood), 'formazione e innovazione chiave per guidare ... Adnkronos

Lupi, 'conferma riduzione cuneo segnale importante' Adnkronos

Ricordo infatti che la Ristorazione Collettiva ha marginalità molto contenute”. Così Chiara Nasi, presidente Cirfood, a margine del primo ummit della ristorazione collettiva in corso a Reggio Emilia.(Adnkronos) - "La formazione e l'innovazione come chiave per guidare il futuro della ristorazione. Il numero di lavoratori attivi diminuisce e questo ci impone di fare ristorazione in modo diverso gra ...