Campagna (Cirfood) - 'formazione e innovazione chiave per guidare futuro'

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 17 ottobre 2023) (Adnkronos) – "La formazione e l'comeperil futuro della ristorazione. Il numero di lavoratori attivi diminuisce e questo ci impone di fare ristorazione in modo diverso grazie alla tecnologia. Con la generazione z abbiamo a che fare con persone native digitali e che utilizzano la tecnologia in un modo diverso dal nostro e, quindi, abbiamo bisogno di competenze per parlare con loro". A dirlo Marco, innovation & strategy director, intervenendo al 'Primo summit della ristorazione collettiva. nuovo codice appalti, futuro del lavoro, numeri e tendenze dalla generazione z', organizzato oggi dapresso il centro di ricerca edistrict. "Grazie alla tecnologia – sottolinea – ora ...