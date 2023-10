Calendario World Cup nuoto Budapest 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nel week end del 20-22 ottobre andrà in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di. Calerà il sipario sul massimo circuito internazionale della vasca a(Ungheria). Alla Duna Arena assisteremo a undi gare serrato e gli atleti presenti vorranno mettersi in evidenza. In casa Italia il contingente sarà più numeroso di quelle delle altre due uscite. A Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi si aggiungeranno Benedetta Pilato, Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Federico Poggio. Sarà interessante soprattutto capire la condizione della coppia Pilato-Miressi. La pugliese si è trasferita a Torino, allenandosi con il piemontese sotto la gestione di Antonio Satta. Un cambiamento importante per Benny in una stagione importante come quella olimpica. Si dovrà andar forte soprattutto nei 100 rana, dal momento ...