Calendario Qualificazioni Europei calcio 2024 oggi in tv 17 ottobre | che partite si giocano | programma | orari | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) È nuovamente il momento delleaglidel prossimo anno. La fase preliminare della manifestazione continentale continua a regalare emozioni. Nella giornata di ieri non sono mancati gol e incontri interessantissimi e anche quest’non tarderanno ad arrivare reti e campioni sui vari terreni di gioco sparsi in giro per l’Europa. A rubare e la scena, questa sera, sarà certamente l’Italia del ct Luciano Spalletti. La partita è estremamente importante e affascinante: gli azzurri infatti, giocheranno a Londra. Bonaventura e compagni saranno ospiti dell’Inghilterra guidata da Gareth Southgate. Gli inglesi, attualmente, si trovano al primo posto nel Gruppo C di questee non vorranno certamente perdere il primato e la medaglia che, attualmente, sarebbe d’oro. Ma dall’altra parte del campo ...