Calcioscommesse | ecco perché scommettono | indiscrezioni inquietanti sui giocatori

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Tre giovani calciatori dal talento indiscutibile, futuro della Nazionale italiana, ma tutti apparentemente caduti nella dipendenza da gioco. Una condizione quasi paradossale pensando ai soggetti in questione, considerando che i calciatori hanno tutto: soldi, donne bellissime, l'amore dei tifosi, la fama e la gloria. Ma proprio per questo vanno alla ricerca di una trasgressione, qualcosa che aggiunga il brivido nel loro quotidiano, che li faccia sentire ancora più vivi. Può essere la droga, la vita notturna oppure, appunto, le scommesse, che celano però un grande pericolo dietro la maschera del divertimento. «Ilnon deve tradursi semplicisticamente in un gruppo di sportivi milionari cheenormi quantità di denaro, mettendo a rischio la propria carriera, nel tentativo di ...