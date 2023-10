Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra | “Si monitora Maguire”

... in Serie A, ad esempio, troviamo un duello tra Inter eper quanto concerne la lotta scudetto ... Roberto De Zerbi (LaPresse) -. ItPer quanto riguarda i calciatori non possiamo non ...

Calciomercato Milan: Giuntoli sfida Furlani per questi due giocatori Milan News 24

'L'ultimo Scudetto col Milan È stato lo Scudetto da cui ho avuto più soddisfazione. Era una situazione dove la squadra non era favorita.De Laurentiis vuole il canale della Lega; Juve, Milan ed Inter ancora indecise. L'incognita dei debiti per accettare Dazn e Sky ...