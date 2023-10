Calciomercato Inter | nome a sorpresa per l’attacco | è una rivelazione!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) Non è una sosta positiva per i nerazzurri di Simone Inzaghi che nell’ultimo turno di campionato di Serie A hanno perso la vetta della classifica in favore dei cugini del Milan. Il Bologna ha infatti inchiodato sul pareggio (2-2) Lautaro Martinez e compagni spianando, non volendo, la via del sorpasso ai rossoneri, vittoriosi 1-0 (non senza polemiche) sul campo del Genoa. La pausa deputata alle Nazionali ha cambiato, per un pochino, il focus dei dirigenti della Beneamata si è spostato sui prossimi obiettivi delle trattative. Ildell’starebbe seguendo da molto vicino un attaccante che tanto bene sta facendo in provincia: è una vera rivelazione di questo inizio di massima serie, ecco chi è., idea Krstovic per(Credit foto – Getty Images)Un calciatore ...