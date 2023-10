Calcio | stavolta Wembley è amara | l’Inghilterra dà una lezione all’Italia | Europei in salita

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’Italia è stata sconfitta dalper 3-1 nelle qualificazioni agli2024. La nostra Nazionale si è dovuta inchinare ai padroni di casa allo Stadiodi Londra, dove gli azzurri conquistarono il titolo continentale due anni fa battendo proprio gli uomini di Southgate nell’atto conclusivo. Gli azzurri occupano ora il terzo posto nel gruppo C con 10 punti all’attivo, alle spalle del(matematicamente ammessa aglicome vincitrice del raggruppamento, 16 punti) e dell’Ucraina (13 punti dopo il successo odierno per 3-1 su Malta, ma con una partita giocata in più rispetto alle altre due formazioni). L’Italia tornerà in campo tra un mese per affrontare la Macedonia del Nord all’Olimpico di Roma: servirà una vittoria per poi giocarsi lo scontro diretto finale contro ...