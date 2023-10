Calcio | scommesse illegali online | giro d' affari da un miliardo e mezzo al mese

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Roma, 17 ott. - (Adnkronos) - Secondo le ultime stime il gioco illegale è unda 25 miliardi di euro. Una fetta ogni anno più grossa è rappresentata dal mercato nero dell', più “sicuro” perché non configurabile come un luogo fisso, e spesso gestito da operatori con licenze in paesi all'altro capo del globo. Ebbene, il black market del gioco in rete vale 18,5 miliardi di euro, unal. Tradotto: il 75% del totale. Cifre che fanno paura anche se messe vicino a quelle del comparto legale. Intanto Nicolò Fagioli ha avviato un percorso di recupero dalla dipendenza, Sandro Tonali collaborerà con le autorità e Nicolò Zaniolo disperato che spiega di non aver giocato sulma – al limite – di aver partecipato a qualche partita di poker e black-jack. Sui tre ...