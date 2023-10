Calcio scommesse | Fagioli patteggia | l’inchiesta si allarga

(Di martedì 17 ottobre 2023) Leonline su siti illegali per puntare sui risultati delle partite di serie A sono ormai la nuova dannazione delitaliano. I legali di Nicolò, centrocampista della Juventus e della Nazionale, hanno raggiunto l’accordo con la procura federale perre la squalifica del giocatore, il cui campionato appare già finito. La squalifica sarebbe infatti di 8 mesi più altri 5 per pene accessorie. E l’impegno, stando a quanto riporta Repubblica, di fare da testimonial per sensibilizzare i giovani sul problema della ludopatia. Nicolò(a destra) durante Inter-Juventus del 19 marzo 2023. Foto Ansa/Roberto BreganiIlmento diCome riporta Tuttosport,, consigliato dai suoi avvocati, si era autodenunciato ...

Il calciatore bianconero è stato squalificato per 12 mesi (5 dei quali commutati in prescrizioni alternative) in merito al caso scommesse. Inoltre, dovrà seguire una terapia di 6 mesi e un ciclo di al ...Luciano Spalletti in conferenza stampa, nella vigilia di Inghilterra-Italia che si giocherà questa sera, ha raccontato come il caso scommesse sia entrato prepotentemente anche nell'intimità dello spo ...