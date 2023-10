Calcio scommesse | Davide Santon | «Mio zio non è la fonte di Fabrizio Corona | alleva vongole» E spunta un altro nome

Leggi su open.online

(Di martedì 17 ottobre 2023) «Mio zio non è ladi», in un’intervista rilasciata a la Repubblica, l’ex terzino di Inter e Roma ha voluto smentire le voci che stanno circolando sulla sua famiglia e il potenziale coinvolgimento nello scandalo. Il giocatore che si è ritirato nel 2022 a soli 31 anni ha deciso di intervenire dopo che sul suo profilo Instagram numerosi tifosi avevano iniziato a insultarlo perché ritenuto il calciatore suggerito dalla rivelazione dial Corriere: «la nostradelle notizie… è lo zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli. Lo zio racconta che suo nipote si era trasferito a Roma e poi ha aperto una bisca». Alcuni utenti avevano iniziato a commentare sul suo ...