Calcio | qual Europei U21 | Italia-Norvegia 2-0

(Di martedì 17 ottobre 2023) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Arriva il secondo successo consecutivo, dopo quello con la Turchia, per gli azzurrini del neo ct Nunziata nelleificazioni all'Europeo U21. Successo in casa contro laper 2-0 grazie ai gol di Baldanzi al 25' e di Pio Esposito al 46'. Tre punti fondamentali per l'supera la nazionale scandinava, ferma a 6) al secondo posto con 7 punti con la lettonia ma con due gare giocate in meno. In testa al girone c'è l'Irlanda a quota 9.