Calcio dilettanti e finanza. Nell’occhio del ciclone il presidente del Fucecchio

(Di martedì 17 ottobre 2023) In questo momento silenzio assoluto da parte del massimo dirigente. Anche l'avvocato Ciurli ha scelto di non parlare, almeno per ...

In questo momento silenzio assoluto da parte del massimo dirigente. Anche l'avvocato Ciurli ha scelto di non parlare, almeno per ...

Calcio dilettanti e finanza. Nell'occhio del ciclone il presidente del ... LA NAZIONE

Calcio dilettanti, i risultati. Il Darfo perde ancora e si congeda da ... Radio Voce Camuna

In questo momento silenzio assoluto da parte del massimo dirigente. Anche l’avvocato Ciurli ha scelto di non parlare, almeno per ora.Il Casalbuttano B perde ma lo fa con l'onore delle armi. La forte Rapid Olimpia, infatti, vince solo 1-0 in una partita in cui non mancano le possibilità per il Casalbuttano. Biancazzurri sconfitti ma ...