Calcio | Commisso C' è un' atmosfera magica | Fiorentina migliorerà ancora

Quando mi sposto con la golf - car per la struttura e vedo i tanti bambini che si allenano mi emoziono', conclude

Calcio: Commisso 'C'è un'atmosfera magica, Fiorentina migliorerà ... Tiscali

FIORENTINA, COMMISSO: "OBIETTIVO È FARE MEGLIO ... Sport Mediaset

"Gli obiettivi della Fiorentina sono sempre gli stessi ma se anche si fossero alzati me li tengo per me. Di sicuro vogliamo fare meglio dell'anno ..."Il caso scommesse Mi dispiace per i ragazzi invischiati, sono per lo più senza scuola e a livello di soldi ne fanno più di me. Quando vedo che hanno auto come Ferrari o Lamborghini, penso che non ho ...