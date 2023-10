Calcio | Commisso ' C' è un' atmosfera magica | Fiorentina migliorerà ancora'

(Di martedì 17 ottobre 2023) "Barone e Italiano stanno facendo un grandissimo lavoro", dice il presidente viola FIRENZE - "Come mi sento dopo la vittoria in campionato ottenuta a Napoli? Prima di tutto faccio le corna". Ci ride ...

"I giocatori sanno benissimo che non bisogna scommettere sul, specialmente sulla tua squadra - ha spiegato- . Ci sono conseguenze se qualcuno ha fatto ciò, ma non so se i giocatori ...

"Gli obiettivi della Fiorentina sono sempre gli stessi ma se anche si fossero alzati me li tengo per me. Di sicuro vogliamo fare meglio dell'anno ..."Il caso scommesse Mi dispiace per i ragazzi invischiati, sono per lo più senza scuola e a livello di soldi ne fanno più di me. Quando vedo che hanno auto come Ferrari o Lamborghini, penso che non ho ...