Calcio | caso scommesse | Tonali in Procura Torino dal pm Pedrotta**

(Di martedì 17 ottobre 2023), 17 ott. (Adnkronos) - È in corso da circa un'ora inun interrogatorio nell'ambito dell'inchiesta su presuntedi alcuni calciatori su piattaforme non autorizzate. A quanto si apprende davanti al pm Manuela Perrotta e gli investigatori della Squadra mobile ci sarebbe il centrocampista del Newcastle, Sandro, uno dei giocatori indagati, accompagnato dai difensori.

Primo verdetto sulle presunte scommesse illegali che hanno coinvolto diversi giocatori del campionato italiano. La Procura Federale ha raggiunto un accordo ex art. 126 del codice della giustizia ...

Fagioli, patteggiamento ok: stop di 7 mesi Sky Sport

Diretta Scommesse, Tonali in Procura a Torino. Fagioli patteggia la squalifica: segui il LIVE Corriere dello Sport

La Procura Federale vigilerà sul rispetto di quanto indicato e, in caso di violazioni, adotterà i provvedimenti di propria competenza, ai sensi del CGS, con risoluzione dell’accordo e prosecuzione del ...Calcio scommesse, oggi in diretta nuove rivelazioni. Nel frattempo arriva la squalifica per Nicola Fagioli: 7 mesi di stop.