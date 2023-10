Calcio | basket e molto altro | scopri DAZN a prezzo scontato fino al 23 10!

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 17 ottobre 2023)te la nuova promozione per il piano STANDARD di, disponibile a uned attivabile entro il 23 ottobre. Ecco un’avvincente occasione per tuffarsi nel mondo dello sport con un’ampia scelta di contenuti, dai campionati didi Serie A e B, alle competizioni europee,agli sport invernali e al. Con, l’adrenalina dello sport è sempre a portata di click. Dettagli dell’offerta promozionaleha lanciato un’offerta speciale per il suo piano STANDARD. Dal 17 al 23 ottobre, è possibile attivare l’abbonamento a unpromozionale mensile di 19,90 € per i primi 3 mesi. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova automaticamente al ...