Calcio | Baldanzi trascina l’Italia al successo sulla Norvegia nelle qualificazioni agli Europei U21

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) È una vittoria molto importante quella ottenuta oggi dalla Nazionale italiana Under 21 dimaschile, che ha sconfitto 2-0 laallo stadio Marco Druso di Bolzano nella terza sfida del gruppo A valevole per lealla fase finale dei prossimi Campionatidi categoria, in programma in Slovacchia nell’estate 2025. La squadra del CT Carmine Nunziata, grazie a questo, superano gli scandinavi in classifica e salgono al secondo posto con 7 punti in tre partite, a -2 dall’Irlanda capolista (a punteggio pieno dopo tre match) e a +1 sul tandem composto dae Lettonia (che ha già giocato però ben cinque incontri). Ricordiamo che si qualificano direttamenteU21 la prima classificata di ogni ...