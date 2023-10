Calci e pugni ad uno spazzino perché non vuole ritirare i rifiuti; non erano previsti dal calendario della differenziata

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Pubblicato il 17 Ottobre, 2023 Con una nota giunta in redazione, l’amministrazione comunale di Aprilia ha voluto esprimere la propria solidarietà nei confronti dell’operatoreProgetto Ambiente, vittima nei giorni scorsi di una brutale aggressione avvenuta mentre stava svolgendo il proprio lavoro. Il lavoratore si trovava lungo via del Genio Civile, quando un uomo dopo avergli intimato di portar via una tipologia di rifiuto non prevista dalgiornaliero, ha reagito al rifiuto dell’operatore colpendolo con. Il ragazzo è stato costretto a ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso, fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Il Sindaco, l’Assessore all’ambiente e la dirigenzaProgetto Ambiente Spa lo hanno raggiunto telefonicamente per sincerarsi delle ...