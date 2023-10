Bus si schianta contro un negozio | muore donna di 77 anni

Leggi su tvzap

(Di martedì 17 ottobre 2023) – Un altro drammatico incidente mortale. Un autobus si ètoundi tè. Il bilancio purtroppo è drammatico: undici feriti e un morto. A perdere la vita unadi 77, che ora i familiari piangono: vano per lei ogni tentativo di salvarla. Le indagini delle forze dell’ordine sono in corso. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Strage di Mestre, svolta choc nelle indagini: cos’hanno scoperto Leggi anche: Strage di Mestre: eseguita l’autopsia sul corpo dell’autista Un autobus è finitoundi tè. Sono undici i feriti, tra le persone presenti in zona e i passeggeri del mezzo. Come dicevamo in apertura, c’è purtroppo anche un decesso. È morta nel violento impatto una 77enne. L’incidente è avvenuto ...