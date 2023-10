Bruxelles | in Belgio torna la paura terrorismo | la lunga scia di attentati

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 17 ottobre 2023) (Adnkronos) – L'attentato di ieri sera a, costato la vita a due cittadini svedesi, ha riportato la violenza terroristica in, paese già pesantemente segnato dagli attacchi subiti negli ultimi anni sul proprio territorio e dal coinvolgimento negli attacchi perpetrati in Francia. Ricordiamo gli episodi più salienti. – Il 24 maggio 2014 un uomo apre il fuoco nell'atrio del Museo ebraico di, uccidendo quattro persone. Il franco-algerino Mehdi Nemmouche verrà condannato all'ergastolo nel marzo 2019. L'attacco viene considerato il primo commesso in Europa da un combattente di ritorno dalla Siria. – Gennaio 2015: nei giorni successivi all'attentato alla sede di Charlie Hebdo a Parigi, una serie di operazioni anti-vengono condotte dalle forze di polizia belghe nella zona di Verviers, alla ...