Bruxelles | il presunto attentatore ferito dalla polizia

Il caso di Abdesalem Lassoued , ilattentatore di, era sotto esame presso la polizia belga già prima dell'attacco terroristico di ieri sera, ha spiegato in una conferenza stampa ...

Attentato a Bruxelles, morti due cittadini svedesi: preso l'attentatore - Altre due persone ricercate dalla polizia - Altre due persone ricercate dalla polizia RaiNews

Chi era Abdesalem Lassoued, il presunto attentatore di Bruxelles Sky Tg24

Questa mattina è stato neutralizzato a Schaerbeek l'uomo individuato come presunto attentatore, che ha ucciso 2 tifosi svedesi: "si tratterebbe proprio dell'autore del reato, che è stato trovato in un ...di Francesca Pierantozzi «Viviamo per la nostra religione, moriremo per questa stessa religione, ho vendicato i musulmani, ho appena ucciso tre svedesi, sono un ...