Bruxelles | è morto il terrorista autore dell’attentato di ieri sera Caccia ai complici VIDEO

(Di martedì 17 ottobre 2023) Pubblicato il 17 Ottobre, 2023 L’didi, Abdesalem Lassoued, èin seguito alle ferite riportate questa mattina in uno scontro a fuoco con la polizia.Precedentemente la polizia aveva informato che aveva sparato a un uomo che potrebbe essere il sospetto attentatore di. Ilera stato trasportato all’ospedale, dove era “in rianimazione” secondo la ministra degli Interni del Belgio, Annelies Verlinden. “ Abdesalem Lassoued è stato trovato in possesso dell’arma automatica utilizzata durante l’aggressione di. Durante la perquisizione compiuta a Schaerbeak, secondo quanto riportano i media, sono state trovate diverse armi da fuoco. Altre ...

L'uomo, un 45enne tunisino, è stato raggiunto stamani da alcuni colpi d'arma da fuoco sparati dalla Polizia a Schaerbeek, sobborgo di. E'questa mattina il sospetto attentatore che, ieri sera, ha ucciso due tifosi svedesi e ferito un tassista nel centro di. E' quanto fanno sapere i media belgi. L'uomo, un ...

