Bruxelles | catturato il presunto attentatore | è in rianimazione

(Di martedì 17 ottobre 2023) Paura nella città del Belgio Torna l’allarme terrorismo anche in Europa. Paura aper l’attacco di unsolo nelle ultime ore dopo aver ucciso due tifosi della Svezia. L’uomo, avrebbe gridato in giro per, ‘Allah akbar’ e poi avrebbe sparato con un kalashnikov dopo essere sceso da un motorino. Subito dopo, sempre secondo le prime testimonianze e come spiega Ansa l’uomo si è dato alla fuga a bordo dello stesso scooter. Ilè stato fermato solo nelle prime ore di oggi, 17 ottobre, e si trova attualmente in. A renderlo noto la ministra degli Interni del Belgio, Annelies Verlinden. “Tutto sembra indicare” che si tratta del sospetto autore dell’attentato di ...