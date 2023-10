Bruxelles | attentatore era sbarcato a Lampedusa | e aveva soggiornato in Svezia Interrogata la moglie

(Di martedì 17 ottobre 2023) Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Abdesalem Lassoued, l'uomo ucciso in un conflitto a fuoco con la polizia belga, e che ieri sera avrebbe ucciso due tifosi svedesi e ferito una terza persona a, era, poianche inL'articolo proviene da Firenze Post.

18.20 Killer disbarcò a Lampedusa L'tunisino che ha ucciso due persone asarebbe arrivato a Lampedusa,nel 2011,su un barchino. Dopo una permanenza in Italia, è andato in Svezia, da ...

Attacco a Bruxelles, l'attentatore è morto. Era sbarcato a Lampedusa nel 2011 - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Chi era Abdesalem Lassoued, il presunto attentatore di Bruxelles Sky Tg24

Morto l'attentatore di Bruxelles, le immagini dal luogo dello scontro a fuoco con la polizia. Abdesalem Lassoued, l'attentatore tunisino che ieri ha ucciso due persone a Bruxelles, aveva fatto una richiesta di asilo alla Questura di Torino nel 2011, lo stesso anno in cui era sbarcato in Italia