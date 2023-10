Bruxelles | Abdesalem Lassoued è morto dopo lo scontro a fuoco con la polizia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il sospetto autore dell'attentato didi ieri sera,, èin seguito alle ferite riportate questa mattina in unocon la. Lo scrivono i media ...

Nel video di protesta,Lassoued menziona 'la nazionalità svedese delle vittime come probabile motivazione dell'atto', ha detto il portavoce della procura federale, Eric Van Duyse. Il centro ...

Bruxelles, morti due cittadini svedesi: preso l'attentatore. Caccia ad altri due ricercati - Aggiornamento del 17 Ottobre delle ore 08:50 - Aggiornamento del 17 Ottobre delle ore 08:50 RaiNews

Chi era Abdesalem Lassoued, il presunto attentatore di Bruxelles Sky Tg24

di Francesca Pierantozzi «Viviamo per la nostra religione, moriremo per questa stessa religione, ho vendicato i musulmani, ho appena ucciso tre svedesi, sono un ...(LaPresse) - Il primo ministro del Belgio, Alexander De Croo, ha detto ai giornalisti che il «terrorismo non vincerà» mai dopo che lunedì 16 ottobre a Bruxelles un uomo armato ha ucciso due cittadini ...