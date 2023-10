Britney Spears | un figlio da Justin Timberlake | poi l’aborto

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 17 ottobre 2023)ha rivelato di aver concepito unconnel corso della loro storia insieme, aggiungendo di avere abortito poco dopo, di comune accordo con l’allora compagno; la scioccante confessione arriva direttamente da un estratto di The Woman In Me, l’autobiografia della popstar in uscita, anche in Italia, presso Longanesi, il prossimo 24 ottobre; all’interno del brano citato in esclusiva dalla rivista People,racconta per la prima volta quello che definisce “uno dei momenti più dolorosi di tutta la mia vita”. L’estratto pare delineare precise responsabilità dinell’accaduto; l’attore e cantante, però, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Iolo amavo da morire, e credevo che un giorno ...