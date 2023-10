Britney Spears | Sono felice di aver perso il ruolo da protagonista in Le pagine della nostra vita

Leggi su movieplayer

(Di martedì 17 ottobre 2023) La cantanteha svelato che era in lizza per ilaffidato a Rachel McAdams nel film Le, con star Ryan Gosling., intervistata dal magazine People, ha spiegato perché non ha alcun rimpianto legato all'ildanel film Le. La starmusica, che sta promuovendo la sua autobiografia The Woman In Men che verrà messa in vendita tra pochi giorni, ha raccontato quanto accaduto nel 2004. Nessun rimpianto perIl film Le...