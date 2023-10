Bret Easton Ellis a Firenze e Torino | due appuntamenti per presentare il suo nuovo romanzo Le schegge

Leggi su movieplayer

(Di martedì 17 ottobre 2023)arriva in Italia, si comincia domani, 18 ottobre, conper poi incontrare i lettori aiil 21 ottobre all'anteprima del festival Radici.presenterà il suo, Le, in due incontri col pubblico, a. Si comincia domani, 18 ottobre, al Teatro della Pergola di(ore 21) dove l'autore di American Psycho dialogherà con Marcello Fois. L'incontro è promosso da Fondazione CRe Associazione Wimbledon APS in collaborazione con la Fondazione Teatro della Toscana. Ingresso con prenotazione obbligatoria.sarà poi ospite di Radici, ...