Inil titolo migliore è Tim che rimbalza del 2,8% a 0,26 euro, con Saipem, Fineco e Banco Bpm in crescita di oltre un punto percentuale. Deboli Mediobanca, Iveco e Stm che cedono il 2%,...

Grado, lo sviluppo dell’impresa Git passa dalla Borsa di Milano Il Piccolo

Borsa: Milano (-0,4%) fiacca con l’Europa, Btp al 4,9% La Sicilia

Torna in rialzo il prezzo del petrolio, Brent a 90 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 ott - Si confermano volatili le Borse europee e al giro di boa della seduta sono vicine alla ...Mercoledì Biden arriverà in Israele e i mercati sperano nella buona riuscita della sua missione - Sale l'attesa per le trimestrali Usa, oggi tocca a Goldman Sachs, fibrillazione nell'auto ...