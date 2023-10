Borsa | l' Europa parte debole | Parigi - 0 | 02%

(Di martedì 17 ottobre 2023) Avvio in flessione per le Borse europee che continuano a guardare al Medioriente e al conflitto in corso tra Israele e Hamas ma anche all'attentato di Bruxelles.è marginale a - 0,02% con il ...

Avvio in flessione per le Borse europee che continuano a guardare al Medioriente e al conflitto in corso tra Israele e Hamas ma anche all'attentato di Bruxelles. Parigi è marginale a - 0,02% con il ...

Milano in testa, Europa cambia rotta e Borsa sale QUOTIDIANO NAZIONALE

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Avvio in flessione per le Borse europee che continuano a guardare al Medioriente e al conflitto in corso tra Israele ...Tra le mete più gettonate dove andare in vacanza in estate c'è la Regione dove sono nati molti personaggi famosi. Tra questi c'è Bianca Guaccero.