Bonus figli e asilo nido | cosa cambia con la finanziaria 2024

(Di martedì 17 ottobre 2023)famiglie e asilinella. Ilsubirà delle modifiche dal, come annunciato ieri da Giorgia Meloni dopo l’ok alla manovra. Sulla carta, il governo ha potenziato le misure esistenti con un aumento del fondo di oltre 150 milioni di euro. Ma non renderà gratuito l’per il secondoo. Ci sono comunque dei parametri economici da rispettare. Ecco le misure a sostegno della famiglia previste nel nuovo documento economico, annunciate anche dal Sole 24 ore. (Continua dopo la foto) Leggi anche: Piccola e senza respiro, ecco la prima “manovrina” del Governo Meloni.bambini e asili ...

Rafforzato ilasili nido Tra le novità il fatto che lo Stato pagherà i contributi previdenziali a carico del lavoratore per le madri con dueo più . Ilasili nido viene rafforzato (...

Bonus 3.000 € per lavoratori con figli a carico: ecco come richiederlo per il 2023 e cosa cambierà con la Legge di bilancio nel 2024.Le mamme italiane con almeno due figli stanno per ricevere una notizia incoraggiante che migliorerà notevolmente le loro condizioni finanziarie. Il ...