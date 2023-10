Bonus 3 000 € per lavoratori con figli | come richiederlo per il 2023 Cosa cambia nel 2024

(Di martedì 17 ottobre 2023) Mancano più di due mesi alla fine di questo, ma c’è ancora tempo per richiedere ilda 3.000 euro, destinato ai dipendenti cona carico. Questi, hanno infatti la possibilità di richiedere la quota annuale di fringe benefit, questo il nome delche indica le prestazioni di welfare aziendale esentasse, che può arrivare fino a 3mila euro, misura regolata dall’articolo 40 del decreto legge 48/. Ma partiamo spiegando a chi è destinato il3.000 eè. Innanzitutto include beni o i servizi che l’azienda può erogare in base ai propri piani di welfare aziendale:i buoni pasto, iricevuti per le bollette di luce, gas e dei servizi idrici, e anche i fringe benefit ricevuti ...

BONUS 3.000 EURO PER LAVORATORI DIPENDENTI CON FIGLI ... Abruzzoweb.it

Fringe benefit 2023 i chiarimenti e le novità 2024 Fiscoetasse

E' sempre Italpoker on fire dal vivo. Nel $5.300 Main Event EPT Cipro sono 10 gli azzurri che sbarcano a premio al day 3 e se aggiungiamo l'eliminazione 'In the Money' di Alessio Isaia, sono 11 bandie ...Invece, il cosiddetto bonus da 2000 euro è destinato ai lavoratori dipendenti che hanno figli a carico. Per essere considerati a carico, il reddito massimo da non superare è pari a 2.840,51 euro ...