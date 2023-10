Boldrini e Anpi | l’assurda proposta anti-italiana | un “mea culpa” postumo sulle vittime del colonialismo

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Non sanno più dove andare a parare pur di discettare su fascismo efascismo. Pur di distogliere l’attenzione dal disastroso stato in cui versa la sinistraoggi,in nome di un assurdo sodalizio-italiano, dirottano l’attenzione sul passato e su un tema di non proprio stringente attualità che le emergenze del momento – e un pizzico di buon senso – relegherebbero in fondo alla lista delle priorità da rilanciare. Così oggi, alle 14.30, è prevista la presentazione alla Sala Stampa della Camera dei Deputati, delladi legge per l'”Istituzione del Giorno della memoria per ledelitaliano”. In prima linea, l’imperterrita Laurain veste di prima firmataria, mentre le ...