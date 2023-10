Blitz contro il clan Di Lauro Nel mirino dell’Antimafia finiscono 27 esponenti della potente cosca camorristica

Tra gli arrestati Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro, il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro, il ...

Camorra, blitz contro il clan Di Lauro: 27 arresti, anche il cantante neomelodico Tony Colombo TGCOM

Blitz anticamorra contro il clan di Lauro, 27 arresti Agenzia ANSA

Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli arrestati: blitz contro il clan Di Lauro a Napoli all'alba di oggi, 27 arresti in tutto.Ultime sul Corriere dello Sport su assenze e rientri per la gara di sabato contro il Verona: si rivedranno Rrahmani, fuori dal 13’ della sfida con il Braga in Champions per un problema muscolare (sei ...