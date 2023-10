Blitz anticamorra contro il clan di Lauro | 27 arresti | tra cui Tony Colombo e la moglie

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiVincenzo Di, figlio del capoPaolo Di, il cantante neomelodicoe laTina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, sono tra le 27 persone arrestate all’alba dal Ros e dai carabinieri di Napoli nell’ambito di un’indagine della Dda (sostituti procuratori Giugliano e De Marco) sulle attività imprenditoriali e finanziarie deldi Secondigliano. I carabinieri hanno anche sequestrato beni per 8 milioni di euro. Tra i reati contestati anche il concorso esterno in associazione mafiosa, la turbativa d’asta, e l’aggravante della transnazionalità legata al contrabbando di sigarette. Secondo quanto emerso dalle indagini del Ros, dei carabinieri del comando provinciale di Napoli e della Dda – che all’alba hanno ...

