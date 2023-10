Blitz ai Di Lauro | l’autista della Dda coinvolto forniva informazioni al clan

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sarebbe messo a disposizionecamorra non solo per fornireriservate ma anche per organizzare una rapina: è quanto i carabinieri del Ros, del comando provinciale di Napoli e la direzione distrettuale antimafia contestano al, dipendente del ministeroGiustiza, arrestato nell’ambito delanticamorra scattato all’alba che ha portato in carcere 27 persone. All’uomo viene inoltre contestato dagli inquirenti di essersi messo a disposizione, come anche alcuni suoi congiunti, per ricoprire il ruolo di prestanome.anticamorra contro ildi: 27 arresti, tra cui Tony Colombo e la moglie L'articolo proviene da Anteprima24.it.