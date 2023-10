Blanca 2 | anticipazioni 19 ottobre | quadrilatero amoroso e indagini per la Ferrando

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 17 ottobre 2023)2,19: dopodomani ci sarà la terza puntata (come sempre alle 21:30 su Rai 1). Siamo veramente ansiosi di scoprire cosa succederà! …Iniziamo a raccontarvelo un po’… dopo aver registrato gli ascolti delle prime due puntate! Ascolti 1° e 2° puntata di “2” Al primo appuntamento di giovedì 5con “2” non hanno mancato oltre 4 milioni di telespettatori pari ad uno share di più del 25% di share (in certi momenti si è arrivati anche al 30%!); al secondo appuntamento di giovedì 12, i risultati sono stati lievemente inferiori: 3.823.000 telespettatori pari al 23.3% di share. In ogni caso la serie TV ha stravinto contro il “Grande Fratello” (che è stato visto rispettivamente da 2.189.000 persone pari al 16.7% di share e 2.141.000 con il ...